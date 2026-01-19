Η Κίνα κατέγραψε την περασμένη χρονιά οικονομική ανάπτυξη 5%, ρυθμό που συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Η δεύτερη οικονομία του κόσμου κατέγραψε εξάλλου ανάπτυξη με ρυθμό 4,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, όπως ανέμεναν ειδικοί, που πάντως σήμανε σημαντική επιβράδυνση.

Η πολιτική ηγεσία του κολοσσού της Ασίας είχε ορίσει στόχο η ανάπτυξη να κυμανθεί «περί το 5%» το 2025, έπειτα από την επέκτασή της με ακριβώς τον ίδιο ρυθμό το 2024.