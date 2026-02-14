Η Λεβερκούζεν δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι και τη νίκησε με 4-0 για την 22η αγωνιστική της Bundesliga, τέσσερις μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο Καραϊακάκη, για τα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Η προσεχής αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» μπήκε δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό, με τον Κουάνσα να κάνει την κεφαλιά και τη μπάλα να βρίσκει πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, για να καταλήξει στα δίχτυα.

Αμέσως μετά, στο 14′, ο Βάθκερ βρήκε ωραία τον Σικ και αυτός με κεφαλιά από κοντά έκανε το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με την ομάδα του Κάσπερ Χιούμλαντ να ελέγχει πλήρως την κατάσταση και να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και στο β’ μέρος.

Στο 52′ ο Ταπσόμπα, με κεφαλιά κι αυτός, ανέβασε το σκορ στο 3-0, για να διαμορφωθεί το τελικό 4-0 στο 68′ με ωραίο σουτ του Πόκου εκτός περιοχής.

Η 11άδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάθκεθ (59′ Αρτούρ), Γκαρθία, Παλάσιος (80′ Τεριέ), Γκριμάλδο (72′ Χόφμαν), Μάσα (46′ Τίλμαν), Πόκου, Σικ (59′ Κοφάν).