Τραγική κατάληξη είχε μια πρωινή μετακίνηση στη Χαλκιδική, καθώς ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο μετά από σύγκρουση δύο επιβατικών αυτοκινήτων. Το δυστύχημα έλαβε χώρα λίγο μετά τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου (14/2) στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, κάτω από συνθήκες που εξετάζονται από τις αρχές.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο οχήματα. Στο πρώτο επέβαινε ο 75χρονος που στάθηκε άτυχος, ενώ το δεύτερο αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 31χρονος. Η πρόσκρουση ήταν τέτοια που ο ηλικιωμένος οδηγός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο νεότερος άνδρας τραυματίστηκε και χρειάστηκε η μεταφορά του για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, το οποίο συλλέγει μαρτυρίες και στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας προκειμένου να ριχθεί φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση στη Νέα Καλλικράτεια.