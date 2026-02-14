Καθοριστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής έκανε ο Παναιτωλικό, καθώς με τη νίκη με 3-1 επί του Αστέρα Τρίπολης πήγε στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τους Αρκάδες, από την άλλη πλευρά, να παραμένουν στην προτελευταία θέση.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να έχουν ευκαιρία μόλις στο 1ο λεπτό με το σουτ του Κετού εντός περιοχής αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε, για να συνεχιστεί με τις δύο ομάδες να παίζουν επιθετικά αλλά να μην αποφεύγουν τα λάθη στην τελική πάσα.

Στο 19′, όμως, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ και το έκαναν με τον Ματσάν, ο οποίος με εκπληκτικό σουτ από το ύψος της περιοχής δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Παπαδόπουλο, στέλνοντας τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι.

Ο Αστέρας βγήκε μπροστά στα επόμενα λεπτά και προσπάθησε να πιέσει με στόχο την ισοφάριση, έχοντας καλή ευκαιρία στο 39′ με τον Μούμο, μετά την κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα. Λίγα λεπτά μετά, όμως, ήρθε η ισοφάριση.

Στο 43′, μετά την εξέταση του VAR, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για πάτημα του Λομπάτο στον Κετού και ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση στο 44′ και έκανε το 1-1, σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Το παιχνίδι δεν είχε κάποια μεγάλη φάση στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, στο 64′ όμως οι Αγρινιώτες πανηγύρισαν ξανά: Ο Ματσάν έδωσε στον Φάρλεϊ, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Μπάτζι έγραψε εύκολα το 2-1 από κοντά. Οι Αρκάδες προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια αλλά δεν τα κατάφεραν και τελικά οι γηπεδούχοι «κλείδωσαν» τη νίκη.

Στο 81′ ο Άλεξιτς από κοντά, βλέποντας τη μπάλα να του στρώνεται μετά το σουτ του Μπουχαλάκη που κόντραρε, έκανε το 3-1 και o Παναιτωλικός πήγε στο +5 από τον Αστέρα, ο οποίος παραμένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σατσιάς (57′ Μλάντεν), Σιέλης, Γράναθ, Μανρίκε (85′ Αποστολόπουλος), Μπουχαλάκης, Λομπάτο (71′ Άλεξιτς), Εστέμπαν, Ματσάν, Φάρλεϊ (71′ Σμυρλής), Μπάτζι (85′ Γκαρθία).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης (71′ Άλχο), Αλάγμπε, Καστάνιο, Σιλά, Τσίκο (71′ Έντερ), Μούμο, Μίτροβιτς (62′ Καλτσάς), Μπαρτόλο, Κετού, Τζοακίνι (62′ Μακέντα).