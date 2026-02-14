Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ, την Κυριακή (15/2), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής και οι Ίνγκασον και Κυριακόπουλος βγήκαν νοκ άουτ, πράγμα που σημαίνει ότι συνολικά οι απουσίες θα είναι οκτώ.

Οι «πράσινοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο και να πάρουν τη νίκη επί των «βυσσινί» προκειμένου να παραμείνουν στο κυνήγι της 4ης θέσης, η οποία θα τους εξασφαλίσει και ένα εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργάνωσης.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (14/2) και ο Ράφα Μπενίτεθ έχασε ακόμη δύο παίκτες. Ο λόγος, όπως προαναφέρθηκε, για τους Ίνγκασον και Κυριακόπουλο, με τον πρώτο να αισθάνεται ενοχλήσεις και τον δεύτερο να ταλαιπωρείται από ίωση.

Έτσι, με δεδομένο ότι παραμένουν εκτός δράσης οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας, είναι συνολικά οκτώ οι παίκτες που δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος υπολογίζει πάντως στους Τσέριον και Ρενάτο Σάντσες.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΛ είναι οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.