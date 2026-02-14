Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός Καταστήματος Κράτησης.

Συνελήφθησαν 4 άτομα από τα οποία τα 2 είναι ήδη έγκλειστα στο Κατάστημα Κράτησης

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απετράπη η εισαγωγή ναρκωτικών, μικτού βάρους 144 γραμμαρίων, τα οποία γυναίκα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είχε αποκρύψει στο σώμα της.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και κάνναβης, αεροβόλο πιστόλι, 5 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και 2.150 ευρώ.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα- μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 49, 27, 23 και 20 ετών, από τα οποία τα δύο 2 είναι ήδη έγκλειστα στο Κατάστημα Κράτησης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από εξακριβώσεις- διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, καθώς και ο ρόλος του κάθε μέλους της οργάνωσης.

Ο ρόλος των 4 μελών

Πιο αναλυτικά, ο 49χρονος έγκλειστος, λειτουργώντας ως οργανωτής και κατευθύνων της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει την ανεύρεση προμηθευτών, την οργάνωση της μεταφοράς, εισαγωγής και περαιτέρω διακίνησης ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τη διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

Ο 27χρονος έγκλειστος δρούσε ως άμεσος συνεργάτης του 49χρονου, ενώ ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των πελατών, την παραλαβή των εισαγόμενων ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξή τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Η 23χρονη, ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση – φύλαξη και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, καθώς και τη μεταφορά και εισαγωγή τους εντός του Καταστήματος Κράτησης. Επίσης, παραλάμβανε μέρος των κερδών από τη διακίνηση των ναρκωτικών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, ο 20χρονος, αναλάμβανε περιστασιακά την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης.

Οι ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν

Κατά την επιχείρηση, πρωινές ώρες της Παρασκευής, 13-02-2026, εντός του Καταστήματος Κράτησης, η 23χρονη, κατελήφθη να κατέχει επιμελώς κρυμμένες σε σημείο του σώματός της και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης συσκευασίες, με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 33 γραμμαρίων, ηρωίνη, μεικτού βάρους 21 γραμμαρίων, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους 13 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μεικτού βάρους 11 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 66 γραμμαρίων, με σκοπό την εισαγωγή τους στο Κατάστημα Κράτησης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αεροβόλο πιστόλι, 5 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, 2.150 ευρώ, αυτοκίνητο, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, τρεις απ’ τους συλληφθέντες, έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές, σωματικές βλάβες, αντίσταση, απειλές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.