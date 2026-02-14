Η Μαρσέιγ υποδέχεται το Στρασβούργο για την 22η αγωνιστική της Ligue 1 και η εικόνα στις εξέδρες του Βελοντρόμ δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ξέρουν όλοι.

Η έδρα των Μασσαλών είναι από τις πιο καυτές της Ευρώπης καθώς οι οπαδοί γεμίζουν τις εξέδρες και ξέρουν πώς να φτιάχνουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Κόντρα στο Στρασβούργο, όμως, τα δύο πέταλα ήταν άδεια, με τους φιλάθλους να στέλνουν τα μηνύματά τους κατά των ιδιοκτητών της ομάδας, ΜακΚορτ και Λονγκόρια.

Η συντριβή με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο κλασικό ντέρμπι, ενώ είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός στο Champions League, βάρυνε πάρα πολύ το κλίμα και έφερε το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, με τους οπαδούς να είναι έξαλλοι.

Έτσι, αποφάσισαν να αφήσουν άδεια τα δύο πέταλα του Βελοντρόμ, απλώνοντας πανό με τα οποία κάνουν λόγο για ένα κλαμπ που αυτοκαταστρέφεται, ενώ καλούν τους ιδιοκτήτες να πουλήσουν τις μετοχές τους και να αποχωρήσουν.

«ΜακΚορτ – Λονγκόρια, έξω. Χρόνια χαμένα, σχέδια που έγιναν στάχτη», ήταν το μήνυμα των οπαδών της Μαρσέιγ.