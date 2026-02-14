Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ο 54χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε χωράφι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Νεράιδα της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το τρακτέρ ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να τον τραυματίσει σοβαρά.

Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε από συγχωριανούς του που ήταν στο σημείο, οι οποίοι ενημέρωσαν για το περιστατικό την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, προκειμένου να κερδίσουν χρόνο εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού, έβαλαν σε καρότσα αγροτικού τον τραυματία και τον μετέφεραν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr ο 54χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.