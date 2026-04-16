Η Κίνα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι είναι ένας οικονομικός γίγαντας, αφού το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, με τον ρυθμό ανάπτυξης να ξεπερνά τις προβλέψεις των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης άγγιξε το 4,8%, ξεπερνώντας το 4,5% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο και πετυχαίνοντας τους στόχους της κινεζικής κυβέρνησης, που είχαν χαρακτηριστεί «υπερβολικοί» από αναλυτές.

Η εφημερίδα Financial Times έγραψε ότι η οικονομική άνθηση οφείλεται στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία αυξήθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τις προβλέψεις των αναλυτών για 5,3%.

«Η εθνική οικονομία ξεκίνησε δυναμικά», ανέφερε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας σε ανακοίνωσή της σχετικά με τα στοιχεία. «Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής επιταχύνθηκε, με ταχεία ανάπτυξη στους τομείς της κατασκευής εξοπλισμού και της υψηλής τεχνολογίας».

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η παραγωγή εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 8,9% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, ενώ η παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας σημείωσε άνοδο 12,5%, με τον εξοπλισμό τρισδιάστατης εκτύπωσης, τις μπαταρίες ιόντων λιθίου και τα βιομηχανικά ρομπότ να αυξάνονται κατά 54%, 40,8% και 33,2% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα παραπάνω στοιχεία έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από τις αγορές, όχι όμως και από αναλυτές, που υποστήριξαν ότι βλέπουν προβλήματα.

Παραδείγματος χάριν, ορισμένοι αναλυτές είπαν ότι η αύξηση των λιανικών πωλήσεων, που θεωρείται δείκτης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο και συγκεκριμένα 1,7%, αντί για 2,4% που θεωρητικά περίμεναν.

Υποστήριξαν, λοιπόν, ότι η οικονομία της Κίνας αναμένεται να δεχτεί πλήγμα το επόμενο χρονικό διάστημα, ειδικά από τις εξελίξεις που έφερε ο πόλεμος στο Ιράν, με αποτέλεσμα την άνοδο στις τιμές της ενέργειας.