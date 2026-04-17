Οικογένειες Αμερικανών στρατιωτών που υπηρετούν σε πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή καταγγέλλουν ότι οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με ελλείψεις τροφίμων, κάνοντας λόγο για περιορισμένες ποσότητες και χαμηλή ποιότητα γευμάτων στα πλοία που συμμετέχουν στον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα στρατιωτικοί από τα πλοία «USS Tripoli» και «USS Abraham Lincoln», και εξασφάλισε η USA Today, αποτυπώνουν την κατάσταση: ένα μικρό κομμάτι κρέατος με μία τορτίγια ή ένα πιάτο με λίγα βραστά καρότα και ένα στεγνό μπιφτέκι.

«Το φαγητό είναι άγευστο και σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό, πεινάνε συνεχώς», δήλωσε η Κάρεν Έρσκιν-Βαλεντάιν, πάστορας από τη Δυτική Βιρτζίνια, η οποία στέλνει δέματα σε ναύτη που υπηρετεί στο «Abraham Lincoln».

Παρόμοια εικόνα μετέφερε και ο 63χρονος Νταν Φ., πατέρας πεζοναύτη που υπηρετεί στο «USS Tripoli», λέγοντας ότι η κόρη του τον ενημέρωσε -μέσω κάποιων μηνυμάτων που κατάφερε να στείλει- πως τα φρέσκα τρόφιμα έχουν πλέον εξαντληθεί. Όπως ανέφερε, ακόμα και η μηχανή καφέ του πλοίου χάλασε, με τον ίδιο να σταματά να πίνει καφέ «από συμπαράσταση».

📸 U.S. sailors on the USS Abraham Lincoln aircraf carrier are reporting poor-quality food and small portions during a long deployment near Iran.



«Διαθέτουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Δεν γίνεται να ξεμένουμε από τρόφιμα. Το βασικό μας πλεονέκτημα ήταν ότι φροντίζαμε τους ανθρώπους μας», τόνισε ο 63χρονος πρώην πεζοναύτης.

Σε μήνυμα προς την οικογένειά του, ναύτης από το «Tripoli» περιέγραψε ότι τα μέλη του πληρώματος «τρώνε όποτε μπορούν», μοιράζοντας ισόποσα τις μερίδες όταν κάποιος λάβει περισσότερο φαγητό. «Τα αποθέματα μειώνονται επικίνδυνα», έγραψε στις 11 Μαρτίου, προειδοποιώντας ότι «το ηθικό θα πέσει στο χαμηλότερο σημείο».

Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες οικογενειών και τοπικών οργανώσεων να στείλουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους στρατιώτες αποτυγχάνουν συνεχώς, καθώς έχει ανασταλεί επ’ αόριστον η αποστολή δεμάτων προς 27 στρατιωτικούς ταχυδρομικούς κώδικες στη Μέση Ανατολή.

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέστειλε τις αποστολές στις αρχές Απριλίου, επικαλούμενη «κλείσιμο εναέριου χώρου και άλλες επιχειρησιακές δυσκολίες λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού, ταγματάρχη Τράβις Σο. Η αναστολή θα ισχύει «μέχρι νεωτέρας», ενώ τα δέματα που έχουν ήδη αποσταλεί φυλάσσονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, μέχρι να καταστεί δυνατή η παράδοσή τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μητέρας από το Τέξας, η οποία δήλωσε ότι έχει ξοδέψει τουλάχιστον 2.000 δολάρια για δέματα προς τον γιο της που υπηρετεί στο «Tripoli», χωρίς όμως κανένα να έχει φτάσει στον προορισμό του, σύμφωνα με το Times of India.