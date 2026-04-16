Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το βίαιο παρελθόν της Νοέμι Γκουζμάν, της γυναίκας που επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα τρίχρονο αγόρι έξω από κατάστημα Walmart στη Νεμπράσκα, πριν πέσει νεκρή από πυρά αστυνομικών το πρωί της Τρίτης. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν μια μακρά ιστορία βίας και σοβαρών ψυχικών προβλημάτων, με περιστατικά που περιλαμβάνουν επιθέσεις ακόμη και εναντίον του ίδιου της του πατέρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ομάχα, η 31χρονη είχε εμπλακεί σε ένα μανιακό ξέσπασμα το 2024, κατά το οποίο επιτέθηκε στον πατέρα της, Οκτάβιο, τον οποίο περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και τραυμάτισε με μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει φωτιά στο σπίτι του. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 3ης Μαρτίου 2024 και αποτέλεσε μόνο την αρχή μιας σειράς επικίνδυνων ενεργειών.

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, η Γκουζμάν εισέβαλε στην εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου Καμπρίνι στην Ομάχα, όπου φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο πρεσβυτέριο, κρατώντας μαχαίρι. Ένας έντρομος ιερέας οχυρώθηκε σε δωμάτιο στον επάνω όροφο και κάλεσε την αστυνομία, ενώ η δράστιδα κατάφερε να φτάσει μέχρι το δωμάτιό του την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να τον απεγκλωβίσουν με σκάλα.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο υπαστυνόμος Τζέικ Ριτόνια στο KETV, «όποιο δωμάτιο κι αν ήταν, εκείνη έσπασε την πόρτα τη στιγμή που τον απομάκρυναν με το πυροσβεστικό όχημα», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «κρίση ψυχικής υγείας». Ο ίδιος είχε επισημάνει πως η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα, καθώς η γυναίκα ήταν οπλισμένη με μαχαίρι.

🚨 Omaha Walmart horror: 31-year-old Noemi Guzman stole a knife, abducted a 3-year-old boy at knifepoint, and slashed his face when cops arrived.



Officers ordered her to drop it but she refused and cut the child.



They opened fire, killing her on the spot.



Little Cyler is… pic.twitter.com/cZce3vtnQN — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) April 15, 2026

Η Γκουζμάν στη συνέχεια οχυρώθηκε εντός της εκκλησίας και φέρεται να ψέκασε με σπρέι αρκούδας τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να έρθουν σε επαφή μαζί της, πριν τελικά συλληφθεί. Παρά τις τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν, αφέθηκε ελεύθερη, αφού δικαστής έκρινε ότι δεν έφερε ποινική ευθύνη λόγω παραφροσύνης για τα αδικήματα της επίθεσης δευτέρου βαθμού, του εμπρησμού πρώτου βαθμού, της διάρρηξης και της φθοράς ξένης περιουσίας, σύμφωνα με την Omaha World-Herald. Της επιβλήθηκε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και να παρακολουθείται από ψυχίατρο.

Σύμφωνα με την nypost, η Γκουζμάν είχε καταδικαστεί και το 2018 για επίθεση σε γυναίκα, με ποινή διετούς επιτήρησης, από την οποία αποφυλακίστηκε μετά από πέντε μήνες λόγω καλής συμπεριφοράς.

Το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τις αρχές, η 31χρονη φέρεται να άρπαξε μαχαίρι μέσα από κατάστημα Walmart στην Ομάχα και να επιτέθηκε σε ένα τρίχρονο παιδί και τον συνοδό του, εξαναγκάζοντάς τους να κινηθούν μέσα στους διαδρόμους και προς τον χώρο στάθμευσης. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η δράστιδα συνέχισε να απειλεί με το μαχαίρι και αγνοώντας επανειλημμένες εντολές να το αφήσει, τραυμάτισε το παιδί στο αριστερό μέρος του προσώπου και στο χέρι.

Το τραυματισμένο παιδί, Σάιλερ Χίλμαν, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναρρώνει στο πλευρό της οικογένειάς του.