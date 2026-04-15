Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα Walmart στη Νεμπράσκα, όταν μια γυναίκα φέρεται να απήγαγε ένα μικρό παιδί υπό την απειλή μαχαιριού και στη συνέχεια το τραυμάτισε μαχαιρώνοντάς το, πριν πέσει νεκρή από πυρά αστυνομικών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με την Omaha Police Department, οι αρχές κλήθηκαν λίγο μετά τις 9:10 το πρωί σε κατάστημα στην πόλη Omaha, ύστερα από αναφορές για μια γυναίκα οπλισμένη με «μεγάλο μαχαίρι κουζίνας» που είχε υπό τον έλεγχό της ένα μικρό παιδί.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως η 31χρονη Noemi Guzman, να αφαιρεί το μαχαίρι από το κατάστημα και να πλησιάζει ένα αγοράκι 3 ετών και τον κηδεμόνα του μέσα σε διάδρομο του καταστήματος. Στη συνέχεια, φέρεται να απείλησε τη γυναίκα που συνόδευε το παιδί, αναγκάζοντάς την να περπατά μπροστά από το καρότσι, ενώ το παιδί παρέμενε μέσα σε αυτό.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, η δράστιδα οδήγησε το παιδί και τον κηδεμόνα του μέσα από το κατάστημα και στη συνέχεια στο πάρκινγκ, διατηρώντας τον έλεγχο της κατάστασης με το μαχαίρι. Σύμφωνα με τον υπαρχηγό της αστυνομίας, η γυναίκα «πήρε στην ουσία στην κατοχή της το παιδί», προχωρώντας σε απαγωγή.

Όταν έφτασαν στο σημείο δύο αστυνομικοί περιπολίας, εντόπισαν τη γυναίκα δίπλα στο καρότσι, με το παιδί μέσα, να συνεχίζει να απειλεί. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι, εκείνη αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Αντίθετα, σύμφωνα με τις Αρχές, προχώρησε σε επίθεση και τραυμάτισε το παιδί μαχαιρώνοντάς το.

Βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών καταγράφουν τη δραματική στιγμή: η γυναίκα, με βαμμένα κόκκινα μαλλιά, μωβ μπλούζα και καρό παντελόνι, κρατά το μαχαίρι κοντά στο πρόσωπο του παιδιού, ενώ ένας από τους αστυνομικούς έχει ήδη βγάλει το όπλο του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας τη γυναίκα.

Αμέσως μετά, ο κηδεμόνας του παιδιού και ένας περαστικός έσπευσαν να το απομακρύνουν από το καρότσι και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο και στο χέρι, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η γυναίκα δέχθηκε επίσης τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, όμως υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Todd Schmaderer, δήλωσε ότι «οι αστυνομικοί ενήργησαν με επαγγελματισμό και άμεση αποφασιστικότητα για να σώσουν τη ζωή ενός παιδιού», τονίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις είναι κρίσιμες σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Οι αρχές σημείωσαν επίσης ότι η αντίδραση των αστυνομικών απέτρεψε πιθανώς ακόμη σοβαρότερη εξέλιξη, δεδομένου ότι η γυναίκα συνέχιζε να απειλεί και να αγνοεί τις εντολές. Το περιστατικό ερευνάται από ειδική ομάδα της αστυνομίας, σε συνεργασία με την Πολιτειακή Αστυνομία της Νεμπράσκα και τις υπηρεσίες των κομητειών Douglas και Sarpy, ώστε να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

🚨 Omaha Walmart horror: 31-year-old Noemi Guzman stole a knife, abducted a 3-year-old boy at knifepoint, and slashed his face when cops arrived.



Officers ordered her to drop it but she refused and cut the child.



They opened fire, killing her on the spot.



Little Cyler is… pic.twitter.com/cZce3vtnQN — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) April 15, 2026

Παράλληλα, η αστυνομία εξέφρασε συλλυπητήρια προς την οικογένεια της 31χρονης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός με πολλαπλές διαστάσεις.