Σε μια ανάρτηση με έντονο προσωπικό ύφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή εξυπηρετεί τόσο την Κίνα όσο και τη διεθνή κοινότητα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω του Truth Social, υποστήριξε ότι το Πεκίνο είναι «πολύ ευχαριστημένο» με την εξέλιξη, τονίζοντας πως πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που αποσκοπεί στη σταθερότητα και την αποφυγή σύγκρουσης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις πως δεν θα αποσταλούν όπλα προς το Ιράν, στοιχείο που –όπως υποστηρίζει– συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις σχέσεις με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σημειώνοντας με χαρακτηριστικό τόνο ότι αναμένει «μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά» κατά την επικείμενη συνάντησή τους τις επόμενες εβδομάδες.

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στείλουν όπλα στο Ιράν». «Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, γεμάτη αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες.» Είναι καλύτερο από το να πολεμάμε, πρόσθεσε, αλλά προειδοποίησε επίσης με το συνηθισμένο του στιλ: «ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η συνεργασία είναι προτιμότερη από μια στρατιωτική σύγκρουση, ωστόσο δεν παρέλειψε να στείλει και σαφές μήνυμα ισχύος.

«Δεν είναι καλύτερο από το να πολεμάμε;», ανέφερε, για να προσθέσει στη συνέχεια με κεφαλαία γράμματα: «Να θυμάστε, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο».

Το παρασκήνιο της κρίσης

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς είχε προηγηθεί αποκλεισμός στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, με στόχο τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και την αποτροπή μεταφοράς στρατιωτικού υλικού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κινεζικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να έκανε αναστροφή κατά τη διάρκεια των εξελίξεων, γεγονός που ενίσχυσε τις διπλωματικές διεργασίες.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Οποιαδήποτε εξέλιξη στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη γεωπολιτική ισορροπία, καθιστώντας τις δηλώσεις Τραμπ ιδιαίτερα σημαντικές για τη συνέχεια.