Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την πληροφορία.

Πεζεσκιάν: Οποιαδήποτε προσπάθεια να αναγκάσουν το Ιράν να «παραδοθεί» είναι καταδικασμένη σε αποτυχία

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ ή του Ισραήλ να αναγκάσουν το Ιράν να «παραδοθεί» είναι «καταδικασμένη σε αποτυχία και το ιρανικό έθνος δεν θα δεχτεί ποτέ μια τέτοια προσέγγιση».

Μιλώντας σε συνάντηση με αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης την Τετάρτη, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο ή αστάθεια.

Αντίθετα, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «[Το Ιράν] ανέκαθεν τόνιζε την ανάγκη για εποικοδομητικές συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις με διάφορες χώρες».

Οι δηλώσεις του, οι οποίες μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έρχονται μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν στο Πακιστάν «τις επόμενες δύο ημέρες».

«Ποια δικαιολογία υπάρχει για να στοχοποιούνται άμαχοι, ελίτ, παιδιά και να καταστρέφονται ζωτικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών;» πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Περί ενδεχόμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν στην Ουάσιγκτον να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες για το άλλο βασικό μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Άκαρπος ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων

Το σαββατοκύριακο, ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, στις οποίες την Ουάσιγκτον αντιπροσώπευσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μερικές ημέρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, την 8η Απριλίου, ήταν άκαρπος.

Δύο υψηλόβαθμες πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ισλαμαμπάντ σημείωσαν πως η πακιστανική κυβέρνηση επιδιώκει να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες να ξαναρχίσουν «σοβαρές διαπραγματεύσεις», αφού επέμεινε, για ακόμη μια φορά, στο ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή την κρίση».