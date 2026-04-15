Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στην Αγγλία, όταν πέντε μικρά παπάκια έπεσαν σε φρεάτιο και εγκλωβίστηκαν κάτω από μεταλλική σχάρα, αδυνατώντας να βγουν μόνα τους.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί έπειτα από σχετική κλήση πολιτών που αντιλήφθηκαν την κατάσταση. Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να σώσουν τα μικρά ζώα που βρίσκονταν σε κίνδυνο.
Με προσεκτικές κινήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα προς ένα και τα πέντε παπάκια, χωρίς να τραυματιστεί κανένα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα σε λίγα λεπτά.
Στη συνέχεια, τα παπάκια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και επανενώθηκαν με τη μητέρα τους, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημείο και περίμενε εμφανώς ανήσυχη μέχρι να τα ξαναδεί.
Officers responded to a call after five ducklings fell into a storm drain and became trapped beneath the grate.— Fox News (@FoxNews) April 14, 2026
The team successfully rescued all five ducklings and reunited them with their mother, who was waiting nearby. pic.twitter.com/vI6AOJ5buN