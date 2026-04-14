Ολοκληρώθηκαν στις ΗΠΑ οι πρώτες συνομιλίες για το μέλλον του Λιβάνου, με τις προτάσεις στο τραπέζι να αναφέρουν διαίρεση της χώρας σε τρεις ζώνες, αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και παρουσία του στρατού του Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε τον ισραηλινό πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον Γιεχιέλ Λάιτερ και τη λιβανέζα ομόλογό του Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, παρουσία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα.

Πιο αναλυτικά, προτάθηκε η διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με έντονη παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στον Νότο.

Συγκεκριμένα, οι IDF θα διατηρήσουν τον έλεγχο από τη συνοριακή περιοχή έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», αποτελώντας την πρώτη ζώνη.

Έπειτα, η δεύτερη ζώνη θα είναι μεταξύ της «κίτρινης γραμμής» και του ποταμού Λιτάνι, με τον ισραηλινό στρατό να μπορεί να επιχειρεί ελεύθερα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η τρίτη ζώνη εκτείνεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και εκεί θα δρουν οι δυνάμεις του Λιβάνου.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, αυτό που συζητήθηκε είναι ότι τόσο ο ισραηλινός στρατός, όσο και του Λιβάνου, θα πρέπει να προχωρήσουν σε αφοπλισμό της λιβανέζικης οργάνωσης, με την κάθε πλευρά να δρα στη ζώνη δικαιοδοσίας της.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ έκανε λόγο για «εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων». «Σήμερα διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά», είπε ο Λάιτερ σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Αυτό είναι το πιο θετικό που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από αυτήν τη συνάντηση. Συμμεριζόμαστε την επιθυμία να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολάχ, τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε υπογραμμίσει πριν από την έναρξη των συνομιλιών πως πρόκειται για μια διαδικασία και όχι για μεμονωμένο γεγονός. Εξήγησε πως στόχος είναι να μπει οριστικά τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κάνοντας λόγο για «ιστορική ευκαιρία», ενώ αναμένεται να οριστεί νέα συνάντηση.

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σε δηλώσεις που παραχώρησε σε αμερικανικά ΜΜΕ, ανέφερε ότι εγκρίθηκε ένα ταμείο ύψους 58,8 εκατομμυρίων δολαρίων για νέα ανθρωπιστικά προγράμματα με σκοπό την παροχή ζωτικής βοήθειας στους εκτοπισμένους Λιβανέζους.

Η χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί στην κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα, νερό, στέγαση και στην παροχή επείγουσας βοήθειας στους πληθυσμούς που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συγκρούσεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Λιβανέζοι άμαχοι έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.