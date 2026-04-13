Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, κάλεσε τη Δευτέρα τη λιβανική κυβέρνηση να ακυρώσει τη συνάντηση της Τρίτης στην Ουάσινγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες άσκοπες.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Κάσεμ δήλωσε ότι η ένοπλη οργάνωση θα συνεχίσει να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου δήλωσε ότι η Βηρυτός θα χρησιμοποιήσει τις απευθείας διαπραγματεύσεις της Τρίτης για να πιέσει υπέρ εκεχειρίας στον πόλεμο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, εξέφρασε την ελπίδα πως η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ Λιβανέζων, Αμερικανών και Ισραηλινών εκπροσώπων θα οδηγήσει σε εκεχειρία.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο Αούν, σύμφωνα με ανάρτηση της λιβανέζικης προεδρίας στο X, σημείωσε ότι ο Λίβανος θέλει «μια συμφωνία … με στόχο την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ» προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να σταθεροποιηθεί ο νότος.

Hezbollah Secretary-General Sheikh Naim Qassem emphasized that the Israeli regime demands Lebanon's surrender, but the resistance will confront the regime until the last breath.



«Ο Λίβανος ελπίζει ότι κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης αύριο στην Ουάσινγκτον, μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, θα επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία στο Λίβανο, με στόχο την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, τις οποίες θα αναλάβει λιβανική διαπραγματευτική ομάδα για να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες, όπως και τα επόμενα πρακτικά βήματα για την εδραίωση της σταθερότητας στο Νότο ειδικότερα και στον Λίβανο εν γένει», ανέφερε.

Ο Αούν πρόσθεσε ότι «υπάρχει τώρα μια ευκαιρία για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, κάτι που επιθυμεί ο Λίβανος, αλλά αυτό δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο πλευρά, το Ισραήλ πρέπει να ανταποκριθεί στις λιβανικές, αραβικές και διεθνείς εκκλήσεις για παύση των επιθέσεών του κατά του Λιβάνου και έναρξη διαπραγματεύσεων, ιδίως δεδομένου ότι οι διαδοχικοί ισραηλινοί πόλεμοι κατά του Λιβάνου δεν πέτυχαν τους στόχους που ήθελε το Ισραήλ από αυτούς από το 1982 έως σήμερα».