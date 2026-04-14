Ένα βίντεο που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ISNA φέρνει στο φως στιγμιότυπα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Ιράν, την ώρα που η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς έντονης στρατιωτικής πίεσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο διάλογος ανάμεσα σε υπουργό και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς ο πρώτος τον ενημερώνει για εξέλιξη που αφορά την ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο σχετικό απόσπασμα, ο υπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κύριε Πρόεδρε, μόλις ενημερωθήκαμε ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας».

Η αντίδραση του προέδρου εμφανίζεται ψύχραιμη, χωρίς έντονα σημάδια ανησυχίας, καθώς απαντά: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι λέγατε;», συνεχίζοντας κανονικά τη ροή της συνεδρίασης.

🇮🇷 Scenes from an Iranian cabinet meeting during the war:



Iranian Minister: "Mr. President, we’ve just been informed hostile aircrafts entered our airspace"



President Pezeshkian: "Ok, no problem. So anyway what were you saying?" pic.twitter.com/uiyXUQrp5U — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 14, 2026

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έχει πυροδοτήσει πλήθος σχολίων, με αρκετούς να εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική ηγεσία διαχειρίζεται κρίσιμες πληροφορίες, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν δέχεται διαδοχικά πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που στοχεύουν στρατηγικές υποδομές του καθεστώτος.