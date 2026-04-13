Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, Ζάχρα Γκανμπάρι, ήταν μία από τις έξι παίκτριες που είχαν ζητήσει άσυλο από την Αυστραλία τον Μάρτιο μετά το Ασιατικό Κύπελλο, που έγινε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Γκανμπάρι, μαζί με άλλες τέσσερις αθλήτριες, άλλαξαν απόφαση και επέστρεψαν μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο Ιράν, όπου τους επιφυλάχθηκε τρομερή υποδοχή σε τελετή στο κέντρο της Τεχεράνης στις 19 Μαρτίου.

Η ιρανική εφημερίδα Mizan έγραψε τη Δευτέρα του Πάσχα (13/04/26) ότι «τα περιουσιακά στοιχεία της Ζάχρα Γκανμπάρι τα οποία είχαν κατασχεθεί, αποδεσμεύτηκαν με δικαστική απόφαση, μετά από δήλωση αθωότητας».

Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας του Ιράν πριν δύο μέρες (11/04/26) ήταν μέσα στη λίστα με πρόσωπα που είχαν χαρακτηριστεί από ιρανικά μέσα ενημέρωσης ως «υποστηρικτές του εχθρού».

Η λίστα αυτή είχε συνολικά περίπου 400 άτομα, από τους οποίους είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά τους στοιχεία, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με τη Ζάχρα Γκανμπάρι να είναι μέσα σε αυτή, χωρίς να είχε γίνει αρχικά γνωστή η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.