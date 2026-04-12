Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε ποδοπάτημα επισκεπτών στο Citadelle Laferrière, ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της βόρειας Αϊτής, σύμφωνα με τις αρχές και τοπικά ΜΜΕ, με τον απολογισμό να θεωρείται πιθανό να αυξηθεί. Ο Ζαν Ανρί Πετί, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας στον νομό Νορντ, ανέφερε ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, όταν μεγάλος αριθμός επισκεπτών συγκεντρώθηκε στο σημείο στο πλαίσιο ετήσιων εορταστικών εκδηλώσεων και η μαζική σύγχυση οδήγησε σε θανατηφόρο ποδοπάτημα.

Η εφημερίδα Le Nouvelliste μετέδωσε ότι στο φρούριο, το οποίο βρίσκεται στον δήμο Μιλό, είχε συγκεντρωθεί τεράστιος αριθμός ανθρώπων, σε «εξαιρετική προσέλευση» λόγω των παραδοσιακών εκδηλώσεων στη Citadelle Henry, με αποτέλεσμα, μέσα σε λίγα λεπτά, οι πανικόβλητοι επισκέπτες να συνθλίβονται στις σκάλες και στα περάσματα. Το Citadelle Laferrière, τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, οικοδομήθηκε από απελεύθερους σκλάβους λίγο μετά την ανεξαρτησία της Αϊτής από τη Γαλλία και αποτελεί ισχυρό σύμβολο του αγώνα των Αϊτινών για ελευθερία.

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής, Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων, πολλοί από τους οποίους ήταν νέοι άνθρωποι, διαβεβαιώνοντας για την «αλληλεγγύη» της πολιτείας σε αυτές τις στιγμές θλίψης και δοκιμασίας. Τόνισε ότι οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και υγείας να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό πιθανών αγνοουμένων και τη φροντίδα των τραυματιών, ενώ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε πολυεπίπεδη κρίση – ασφάλειας, πολιτική και ανθρωπιστική – εδώ και χρόνια, με τη βία των συμμοριών, την αστάθεια των θεσμών και τη φτώχεια να επιβαρύνουν δραματικά την καθημερινότητα των πολιτών. Η χώρα έχει υποστεί επανειλημμένα βαριά πλήγματα από καταστροφές, όπως θανατηφόρες εκρήξεις σε δεξαμενές καυσίμων το 2021 και το 2024, με δεκάδες νεκρούς κάθε φορά, καθώς και τον ισχυρό σεισμό του 2021 που άφησε πάνω από 2.000 νεκρούς και τεράστιες υλικές ζημιές, γεγονότα που έχουν αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις αντοχές των υποδομών και του κρατικού μηχανισμού.