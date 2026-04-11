Την πιο αυστηρή μέχρι σήμερα παρέμβασή του για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν πραγματοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, καταγγέλλοντας την «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» που, όπως υπογράμμισε, τροφοδοτεί τη σύγκρουση και απευθύνοντας έκκληση για άμεσο τερματισμό της βίας.

Ο Ποντίφικας προχώρησε στην πιο αιχμηρή μέχρι τώρα κριτική του για την εμπόλεμη κατάσταση, καταδικάζοντας αυτό που περιέγραψε ως «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» ως βασικό παράγοντα που εντείνει τις εχθροπραξίες.

Κατά τη διάρκεια απογευματινής προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο πρώτος Πάπας με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ισχυρό μήνυμα κατά της λογικής της στρατιωτικής ισχύος και της βίας.

«Αρκετά με την επίδειξη ισχύος! Αρκετά με τον πόλεμο!» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος!».

Αν και δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το μήνυμά του ερμηνεύεται ως έμμεση αναφορά προς την Ουάσιγκτον και την πολιτική της στάση, την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι προβάλλουν τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και επιχειρηματολογούν για την εμπλοκή στη σύγκρουση.

Η παρέμβαση του Πάπα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών εκκλήσεων για αποκλιμάκωση, καθώς η σύγκρουση προκαλεί έντονη ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.