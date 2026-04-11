Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε σήμερα συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Σαρίφ, με τη συμμετοχή τόσο του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, αλλά και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές οι συνομιλίες θα λειτουργήσουν ως ένα μέσο προόδου προς την κατεύθυνση μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή» ανέφερε το γραφείο του Σαρίφ.

Ο Βανς βρίσκεται στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με στόχο τη λήξη του πολέμου με το Ιράν που ξέσπασε πριν από έξι εβδομάδες.