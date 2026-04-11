Έρευνα των New York Times φέρνει στο φως νέα δεδομένα για ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα περιστατικά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι αμερικανικός πύραυλος ενδέχεται να ευθύνεται για το πλήγμα σε κλειστό γυμναστήριο που στοίχισε τη ζωή σε 21 αμάχους στο Ιράν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου στην πόλη Λαμέρντ, όταν ένα κλειστό γυμναστήριο –χώρος όπου βρίσκονταν πολίτες, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, κυρίως βολεϊμπολίστριες– επλήγη από πυραυλική επίθεση. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε σύγχυση γύρω από την προέλευση του πλήγματος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απορρίπτουν κάθε εμπλοκή.

Ωστόσο, η νέα έρευνα των NYT, που βασίζεται σε ανάλυση οπτικού υλικού, θραυσμάτων και δεδομένων από το πεδίο, φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα χαρακτηριστικά της έκρηξης και των υπολειμμάτων παραπέμπουν σε πύραυλο τύπου Precision Strike Missile (PrSM), ένα οπλικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι αναλυτές εστιάζουν σε συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η μορφολογία των πτερυγίων και το μοτίβο της έκρηξης στον αέρα, στοιχεία που θεωρούνται «υπογραφή» του συγκεκριμένου πυραύλου. Παράλληλα, η γεωεντοπισμένη ανάλυση δείχνει ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε πολιτική εγκατάσταση, σε μικρή απόσταση από πιθανό στρατιωτικό στόχο, γεγονός που αφήνει ανοιχτά σενάρια είτε λανθασμένης στόχευσης είτε παράπλευρων απωλειών.

Η σημασία της αποκάλυψης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη θέση της Ουάσιγκτον και ενδέχεται να έχει σοβαρές νομικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Αν επιβεβαιωθεί η χρήση αμερικανικού οπλικού συστήματος σε πλήγμα που προκάλεσε θανάτους αμάχων, το περιστατικό θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.