Μια διαπραγματευτική αντιπροσωπεία του Ιράν με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έφτασε στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος.

Την είδηση μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τις «προϋποθέσεις» της Τεχεράνης.

Η αντιπροσωπεία περιλαμβάνει υψηλόβαθμους πολιτικούς, στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και αρκετά μέλη του Κοινοβουλίου.