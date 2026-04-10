«Οι ουκρανικές μονάδες που εστάλησαν τον Μάρτιο στη Μέση Ανατολή απέδειξαν τις ικανότητές τους και κατέρριψαν drones σε αρκετές χώρες της περιοχής», επισήμανε σε δηλώσεις του προς τον Τύπο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν πρόκειται για εκπαιδευτική αποστολή ή άσκηση, αλλά μάλλον για αποστολή υποστήριξης της κατασκευής ενός σύγχρονου και πραγματικά λειτουργικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας. Ναι, καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των drones που καταρρίφθηκαν από το Κίεβο.

Η Ουκρανία απέστειλε ομάδες ειδικευμένες στη μάχη κατά των drones σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής που βρέθηκαν αντιμέτωπες με ιρανικά πλήγματα έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τους ισραηλινοαμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ουκρανία προσπαθεί να δώσει έμφαση στην εμπειρία της στην αντιαεροπορική άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, που η Τεχεράνη προμήθευε στη Μόσχα και τα οποία αργότερα παρήγαγε η ίδια η Ρωσία για να βάλουν κατά στόχων στην Ουκρανία σε καθημερινή βάση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι στρατιωτικοί που εστάλησαν στη Μέση Ανατολή για την τεχνογνωσία τους στην αντιμετώπιση των drones θα συνεχίσουν το έργο τους στην περιοχή μετά την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Σε αντάλλαγμα της υποστήριξης και της εμπειρίας μας, θα θελήσουμε να λάβουμε διάφορα πράγματα», εξήγησε. «Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό περιλαμβάνει μέσα αναχαίτισης για την προστασία των ενεργειακών μας υποδομών. Σε άλλες, περιλαμβάνει οικονομικές διευθετήσεις», δήλωσε.