Κάθετα αντίθετη στην επιβολή «διοδίων» από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εμφανίζεται η Μεγάλη Βρετανία, με την υπουργό Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Σε μια χρονική συγκυρία όπου η παγκόσμια οικονομία κρέμεται από μια κλωστή, το Λονδίνο ξεκαθαρίζει πως η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε… προς πώληση.

«Δεν μπορείτε να κάνετε πειρατεία στις διεθνείς οδούς»

Η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας ήταν καταπέλτης. Προειδοποίησε πως καμία χώρα δεν μπορεί να κάνει «πειρατεία» σε διεθνείς οδούς διέλευσης, εφαρμόζοντας μονομερώς χαράτσια. «Η ελευθερία των θαλασσών είναι μια αρχή που ισχύει σε όλο τον κόσμο και είναι καθοριστική για το κόστος ζωής στο σπίτι μας και για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε η Κούπερ. Σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά, το Δίκαιο της Θάλασσας και οι ρυθμίσεις του ΟΗΕ απαγορεύουν ρητά την επιβολή τελών σε διεθνή ύδατα, καταρρίπτοντας το επιχείρημα της Τεχεράνης για είσπραξη 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά πλοίο.

Το «φλερτ» του Τραμπ με το Ιράν και οι βρετανικές αιχμές

Η στάση του Λονδίνου φέρνει τη Βρετανία σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδεχθεί το ιρανικό σχέδιο 10 σημείων ως βάση για μόνιμη εκεχειρία. Μάλιστα, ο Τραμπ δεν απέκλεισε ακόμα και μια «κοινοπραξία» (joint venture) για τη διαχείριση των διοδίων!

Η Ιβέτ Κούπερ δεν μάσησε τα λόγια της, ασκώντας κριτική στη ρητορική του Τραμπ:

Χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «εντελώς λανθασμένες».

Προειδοποίησε ότι η κλιμακούμενη ρητορική μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνέπειες στο πεδίο των μαχών.

Διπλωματικός πυρετό στη Μέση Ανατολή

Την ώρα που η ένταση χτυπά «κόκκινο», ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, πραγματοποιεί περιοδεία στη Μέση Ανατολή. Στόχος του είναι να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, παρά τους συνεχιζόμενους σφοδρούς βομβαρδισμούς από το Ισραήλ.



Από την άλλη πλευρά, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, κατηγόρησε το Ισραήλ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει αν η Τεχεράνη θα αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Εστιάζουμε στο εθνικό μας συμφέρον και στην ευημερία της περιοχής», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Politico.





