Σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησής του προχώρησε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, με την Ιβέτ Κούπερ να αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, αντικαθιστώντας στη θέση αυτήν τον Ντέιβιντ Λάμι.

Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπουργός Εσωτερικών, στη θέση της Ιβέτ Κούπερ, διορίστηκε η Σαμπάνα Μαχμούντ, ενώ ο Στιβ Ριντ αναλαμβάνει το υπουργείο Στέγασης, ο Πατ Μακφάντεν το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων, η Έμμα Ρέινολντς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Γεωργίας και η Λιζ Κένταλ το υπουργείο Επιστημών.

Ο Πίτερ Κάιλ διορίστηκε υπουργός Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου και ο Ντάγκλας Αλεξάντερ υπουργός Σκωτίας.

Ο Ντάρεν Τζόουνς θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων ενώ ο Τζόναθαν Ρέινολντς αναλαμβάνει υπεύθυνος της κομματικής πειθαρχίας (chief whip).

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, περίπου έναν χρόνο αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της, στάθηκε η παραίτηση της αντιπροέδρου Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού.

Πηγή: ΑΠΕ