Φανταστείτε να οδηγείτε αμέριμνοι στον αυτοκινητόδρομο και ξαφνικά, στη διπλανή λωρίδα, να βλέπετε μια στρουθοκάμηλο να τρέχει με ταχύτητες που θα ζήλευαν πολλοί οδηγοί. Αυτό το σουρεαλιστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στην επαρχία Τσονμπούρι, έξω από την Μπανγκόκ, προκαλώντας δέος και… άφθονο γέλιο στο διαδίκτυο. Το μόλις έξι μηνών πτηνό, που φιλοξενείται ως «κατοικίδιο» σε ένα θεματικό καφέ με ζώα, αποφάσισε να κάνει την επανάστασή του και να δοκιμάσει τις αντοχές του στην άσφαλτο.

«Ποιος έχασε μια στρουθοκάμηλο;»

Ο 33χρονος οδηγός που κατέγραψε το απίστευτο στιγμιότυπο, πίστεψε αρχικά ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση οφειλόταν σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Πλησιάζοντας όμως, διαπίστωσε πως ο «υπαίτιος» ήταν το συμπαθές πτηνό που έτρεχε πανικόβλητο στη μεσαία λωρίδα.



«Ελάτε να την πάρετε! Τρέχει τόσο γρήγορα!», ακούγεται να λέει ο οδηγός στο βίντεο, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι βλέπει μπροστά στα μάτια του.

Η απόδραση και η «διάσωση» στην αριστερή λωρίδα

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Απριλίου 2026, όταν η στρουθοκάμηλος κατάφερε να το σκάσει από τον χώρο ψυχαγωγίας όπου ζούσε. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, το ζώο έδειχνε τρομαγμένο από τον θόρυβο και τα οχήματα. Με προσεκτικούς χειρισμούς, ο οδηγός κατάφερε να την κατευθύνει προς την αριστερή λωρίδα, αναγκάζοντάς την τελικά να σταματήσει την τρελή της πορεία.



Μερικά εντυπωσιακά στοιχεία για τους «δρομείς» της φύσης. Οι ενήλικες στρουθοκάμηλοι μπορούν να αγγίξουν τα 70 χλμ./ώρα, όντας τα ταχύτερα πτηνά στη στεριά. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, το συγκεκριμένο πτηνό κατάφερε να κινηθεί ανάμεσα σε φορτηγά και ΙΧ χωρίς να τραυματιστεί.

Τέλος καλό, όλα καλά

Μετά την απρόσμενη βόλτα υψηλών ταχυτήτων, η στρουθοκάμηλος επεστράφη με ασφάλεια στο «σπίτι» της, το θεματικό καφέ, όπου πλέον οι υπεύθυνοι θα πρέπει να πάρουν πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το βίντεο, πάντως, έχει ήδη γίνει παγκόσμιο viral, υπενθυμίζοντας πως η ζωή στους δρόμους της Ταϊλάνδης δεν είναι ποτέ βαρετή!