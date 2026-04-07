Ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε από τουρκικά μέσα ως ο νεκρός δράστης της περίεργης τρομοκρατικής επίθεσης έξω από το Ισραηλινό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αστυνομικό και δικαστικό φάκελο.

Η υπόθεση του Γιουνούς Εμρέ Σαρμπάν επανήλθε στο προσκήνιο μετά το σημερινό αιματηρό περιστατικό στο Λεβέντ, όπου τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών κοντά στο κτίριο που στεγάζει το προξενείο, με αποτέλεσμα ένας δράστης να σκοτωθεί, δύο να τραυματιστούν και να συλληφθούν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι οι δράστες έφτασαν από τη Νικομήδεια με νοικιασμένο όχημα, ότι οι δύο ήταν αδέλφια και ότι ένας εξ αυτών είχε ποινικό παρελθόν και διασύνδεση με θρησκευτικά εξτρεμιστικό δίκτυο.

Το ενοικιαστήριο του αυτοκινήτου με το οποίο φέρονται να έφτασαν οι τρεις δράστες από τη Νικομήδεια στην Κωνσταντινούπολη

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις χρησιμοποίησαν κυρίως αρχικά και όχι πλήρες ονοματεπώνυμο, Τουρκικά δημοσιεύματα που ακολούθησαν ταυτοποίησαν τον νεκρό δράστη ως Γιουνούς Εμρέ Σαρμπάν, συνδέοντάς τον ευθέως με μια παλαιότερη οικογενειακή υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Άδανα το 2018. Τα ίδια ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που είχε εμπλακεί τότε στη θανατηφόρα σύγκρουση γύρω από τη φροντίδα μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Η υπόθεση του 2018 είχε σημειωθεί στις 6 Φεβρουαρίου στην περιοχή Κιρεμιτχανέ του Γιουρεγίρ, στην Άδανα. Σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ του T24, ο Γιουνούς Εμρέ Σαρμπάν, τότε 24 ετών, είχε μεταφέρει στο σπίτι του πατέρα του, Αχμέτ Σαρμπάν, την 83χρονη θεία του, Χαϊριγέ Καλό, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στα γόνατα και, όπως είχε διαπιστωθεί, πιθανότατα χρειαζόταν επέμβαση. Η μεταφορά της ηλικιωμένης και η διαφωνία για το ποιος θα τη φροντίζει έγιναν η αφορμή για τη μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 28χρονος Αχμέτ Καλό, που την είχε σαν μητέρα του, πήγε στο σπίτι όπου βρισκόταν η ηλικιωμένη για να την πάρει πίσω. Εκεί ξέσπασε έντονος καβγάς ανάμεσα στις δύο οικογένειες με αφορμή το ποιος «θα τη φρόντιζε καλύτερα». Το επεισόδιο κλιμακώθηκε: ο Αχμέτ Καλό αποχώρησε, αλλά επέστρεψε λίγο αργότερα κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Τότε βγήκαν από το σπίτι ο Αχμέτ Σαρμπάν και άλλοι συγγενείς και ακολούθησε νέα συμπλοκή, αυτή τη φορά με μαχαίρια. Ο Αχμέτ Καλό τραυματίστηκε, έφυγε μόνος του με αυτοκίνητο προς ιδιωτικό νοσοκομείο περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά, όμως κατέληξε λίγο μετά την είσοδό του στα επείγοντα.

Ο Γιουνούς Εμρέ Σαρμπάν κατά τη σύλληψή του στα Άδανα

Η αστυνομία των Αδάνων προχώρησε τότε σε επτά προσαγωγές. Κατά το δημοσίευμα του T24, ο Αχμέτ Σαρμπάν παραδέχθηκε στην ανάκριση ότι εκείνος χρησιμοποίησε το μαχαίρι. Στη συνέχεια προφυλακίστηκε ως βασικός ύποπτος για την ανθρωποκτονία. Ο γιος του, Γιουνούς Εμρέ Σαρμπάν, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και παραπέμφθηκε να δικαστεί χωρίς προφυλάκιση, ενώ οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι από την εισαγγελία.

Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο, γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος που ταυτοποιείται σήμερα από Τουρκικά μέσα ως ένας από τους δράστες της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο θανατηφόρας ποινικής υπόθεσης πριν από οκτώ χρόνια. Νεότερα δημοσιεύματα στην Τουρκία υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο Γιουνούς Εμρέ Σαρμπάν είχε περάσει περίπου τρεις μήνες στη φυλακή για εκείνη την υπόθεση, πριν αφεθεί ελεύθερος με δικαστικό έλεγχο, ενώ στο μεταξύ είχε βρεθεί και στο μικροσκόπιο των αρχών για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, με περιοριστικά μέτρα που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν αρθεί το 2024.

Η απόφαση αποφυλάκισης, υπογεγραμμένη από τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια

Η σημερινή επίθεση στην Κωνσταντινούπολη επανέφερε απότομα αυτόν τον παλιό φάκελο στη δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με Reuters και AP, η ένοπλη ενέργεια έγινε κοντά στο κτίριο όπου στεγάζεται το Ισραηλινό Προξενείο, σε μια περιοχή με ήδη αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Οι δράστες, οπλισμένοι με τυφέκια και πιστόλια, ενεπλάκησαν σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ένας έπεσε νεκρός και οι άλλοι δύο, που είναι αδέλφια, τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν. Τόσο η τουρκική κυβέρνηση όσο και ξένοι διπλωμάτες χαρακτήρισαν το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση.

Έτσι, η υπόθεση του Γιουνούς Εμρέ Σαρμπάν αποκτά πλέον διπλή βαρύτητα: από τη μία, ως πρόσωπο που είχε εμπλακεί σε αιματηρή οικογενειακή υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Άδανα το 2018, και από την άλλη, ως ο άνθρωπος που σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποιήθηκε ως ο νεκρός δράστης της σημερινής ένοπλης επίθεσης που στόχευσε το κτίριο του Ισραηλινού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη. Το αν και πώς συνδέονται οι δύο υποθέσεις σε επίπεδο ριζοσπαστικοποίησης, παραβατικότητας ή επιχειρησιακής διαδρομής, είναι πλέον ζήτημα της συνεχιζόμενης τουρκικής έρευνας.