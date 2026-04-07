Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των δραστών που ενεπλάκησαν στην πολύ περίεργη τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Ισραηλινό Προξενείο, στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό στις τουρκικές Αρχές και ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση στην καρδιά της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυροβολισμοί έπεσαν κοντά στο Ισραηλινό Προξενείο, στην περιοχή Λεβέντ, με αποτέλεσμα να σπεύσουν άμεσα στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και να ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Κατά την επιχείρηση των Αρχών, ένας από τους τρεις δράστες έπεσε νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν τραυματισμένοι. Όπως έγινε γνωστό, οι τρεις φέρονται να είχαν ξεκινήσει για την επίθεση από τη Νικομήδεια, χρησιμοποιώντας νοικιασμένο όχημα, με το οποίο εισήλθαν στην Κωνσταντινούπολη.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Undercover Turkish officer drops to the ground and fires from beneath a vehicle, wounding the attacker in the leg near Israeli Consulate in Istanbul. pic.twitter.com/4fCroLOotS — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι οι ταυτότητες των δραστών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Όπως ανέφερε, ένας από αυτούς είχε διασυνδέσεις με οργάνωση που, σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, «εκμεταλλεύεται τη θρησκεία», ενώ από τους άλλους δύο, που είναι αδέλφια, ο ένας φέρεται να έχει και ποινικό παρελθόν που σχετίζεται με υποθέσεις ναρκωτικών.

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

Νεκρός είναι ο Γιουνούς Ε.Σ., ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε σχέση με εξτρεμιστικό δίκτυο. Οι άλλοι δύο δράστες, που συνελήφθησαν τραυματισμένοι, κατονομάζονται ως Ονούρ Τσ. και Ενές Τσ., με τις Αρχές να σημειώνουν ότι πρόκειται για αδέλφια. Η αποκάλυψη αυτή ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις διασυνδέσεις και το πλήρες υπόβαθρό τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

#Turkey / #Israel 🇹🇷🇮🇱: Gunmen conducted shooting attack against Israeli consulate in #Istanbul. 2 attackers killed and several Police officers were wounded.



Gunmen seemingly used BP-12 Bullpup shotgun, AR-12 shotgun, possible converted .32 ACP pistol —all obtained domestically. pic.twitter.com/ErqXPro1kH — War Noir (@war_noir) April 7, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας διευκρίνισε επίσης ότι οι δύο τραυματίες αστυνομικοί δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο ένας τραυματίστηκε στο πόδι και ο δεύτερος στο αυτί, με τα τραύματά τους να χαρακτηρίζονται ελαφρά.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών επεκτείνονται και στο όχημα με το οποίο οι δράστες έφτασαν στο σημείο, από το Ιζμίτ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για τον σχεδιασμό της επίθεσης, πιθανές επαφές ή άλλους συνεργούς.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αυτοψίας, δηλώσεις έκανε και ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ. Όπως είπε, η επίθεση σημειώθηκε μπροστά από το Yapı Kredi Plaza, όπου αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη σε υπηρεσία και είχαν λάβει μέτρα ασφαλείας. Τόνισε ότι χάρη στην άμεση αντίδραση των αστυνομικών, το περιστατικό περιορίστηκε όσο το δυνατόν περισσότερο, αποτρέποντας ακόμη βαρύτερες συνέπειες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ένας δράστης σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν, ενώ πρόσθεσε πως οι έρευνες για την πλήρη ταυτοποίηση, τις επαφές και τα κίνητρα των εμπλεκομένων συνεχίζονται. Έκανε μάλιστα λόγο για κίνηση με «οσμή προβοκάτσιας», σημειώνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν επιχειρήσεις, γραφεία και τραπεζικές εγκαταστάσεις, γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του ότι στο προξενικό κτήριο δεν υπάρχει ενεργή δραστηριότητα εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, καθώς, όπως είπε, δεν βρίσκονται εκεί διπλωματικοί υπάλληλοι ούτε βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια προξενική λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά, η περιοχή παραμένει υψηλής ευαισθησίας, κάτι που εξηγεί και τη μεγάλη κινητοποίηση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας. Αυτό που δεν εξηγείται μία επίθεση σε ένα άδεια κτήριο και η προς ώρας απόπειρα να ταυτιστούν οι δράστες με το ISIS, όχι όμως άμεσα, αλλά έμμεσα με αναφορές στη Νικομήδεια, όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν όλο το δίκτυο των επαφών των δραστών, αλλά και να εξακριβώσουν αν η επίθεση ήταν μεμονωμένη ενέργεια ή μέρος ευρύτερου σχεδίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν τρεις ακόμη υπόπτους που θεωρείται ότι συνδέονται με το περιστατικό. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν σε σημείο κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Την ίδια ώρα, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων διπλωματικών και στρατηγικών σημείων στην Κωνσταντινούπολη.