Το Ισραήλ δεν θα εκφοβιστεί από την «τρομοκρατία», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μετά τους πυροβολισμούς έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, κατά τους οποίους σκοτώθηκε ένας δράστης.

«Καταδικάζουμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη… Η τρομοκρατία δεν θα μας εκφοβίσει», τόνισε το ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο X, ευχαριστώντας τις τουρκικές αρχές για «την ταχεία αντίδρασή τους».

Ένας από τους δράστες «συνδέεται με τρομοκρατική οργάνωση» σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.