Υπό ποινική διερεύνηση βρίσκεται ένας μηχανικός του Facebook, μετά από σοβαρές καταγγελίες ότι κατέβασε περίπου 30.000 ιδιωτικές εικόνες χρηστών από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην εργαζόμενος της Meta, που κατοικεί στο Λονδίνο, φέρεται να είχε αναπτύξει ειδικό πρόγραμμα που του επέτρεπε να αποκτά πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες, παρακάμπτοντας τα εσωτερικά συστήματα ασφαλείας της εταιρείας.

Την υπόθεση ερευνά εξειδικευμένος ντετέκτιβ της μονάδας ηλεκτρονικού εγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, εξετάζοντας την καταγγελλόμενη μαζική παραβίαση της ιδιωτικότητας χρηστών του Facebook. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο ύποπτος «φέρεται να απέκτησε πρόσβαση και να κατέβασε περίπου 30.000 ιδιωτικές εικόνες που ανήκαν σε χρήστες του Facebook, ενώ εργαζόταν στη Meta», ενώ «φέρεται να δημιούργησε ένα script σχεδιασμένο να παρακάμπτει τα εσωτερικά συστήματα εντοπισμού της Meta, επιτρέποντάς του να το πράξει».

Η Meta ανακοίνωσε ότι εντόπισε την ύποπτη παραβίαση πριν από περισσότερο από ένα έτος και ότι η ίδια η εταιρεία παρέπεμψε την υπόθεση στις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την Daily Mail. Όπως επισημάνθηκε, ο εργαζόμενος απολύθηκε άμεσα, οι επηρεαζόμενοι χρήστες ενημερώθηκαν και τα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας ενισχύθηκαν. Παράλληλα, εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε: «η προστασία των δεδομένων των χρηστών αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητά μας. Μετά την ανακάλυψη της ακατάλληλης πρόσβασης από εργαζόμενο πριν από περισσότερο από ένα έτος, προχωρήσαμε άμεσα στην απόλυσή του, ενημερώσαμε τους χρήστες, παραπέμψαμε την υπόθεση στις αρχές επιβολής του νόμου και ενισχύσαμε τα μέτρα ασφαλείας μας. Συνεργαζόμαστε με την εν εξελίξει έρευνα».

Ο ύποπτος, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ελεύθερος με εγγύηση. Πριν από δύο εβδομάδες, δύο ειρηνοδίκες αποφάσισαν την τροποποίηση των όρων της εγγύησής του, υποχρεώνοντάς τον να παρουσιαστεί εκ νέου στις αρχές τον Μάιο και να ενημερώνει την αστυνομία για οποιοδήποτε σχέδιο ταξιδιού στο εξωτερικό.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά ζητημάτων ασφάλειας που προκαλούν ανησυχία στους χρήστες του Facebook. Το 2018, η πλατφόρμα είχε επηρεαστεί από ένα σφάλμα που εκτιμάται ότι άγγιξε έως και 6,8 εκατομμύρια χρήστες, επιτρέποντας σε εφαρμογές τρίτων να αποκτήσουν ευρύτερη πρόσβαση σε φωτογραφίες.

Το 2024, η Meta τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 91 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας, λόγω του γεγονότος ότι εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης χρηστών του Facebook και του Instagram είχαν αποθηκευτεί κατά λάθος σε μορφή απλού κειμένου στα εσωτερικά της συστήματα, χωρίς προστασία μέσω κρυπτογράφησης.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται στο φως λίγο μετά από μια σημαντική δικαστική ήττα της Meta και της Google, οι οποίες κατηγορήθηκαν ότι δεν προστάτευσαν επαρκώς τους χρήστες τους από βλάβες. Δικαστήριο στο Λος Άντζελες έκρινε τις εταιρείες υπεύθυνες για τον εθισμό μιας γυναίκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την παιδική της ηλικία, σε μια απόφαση που ενδέχεται να έχει ευρείες επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών στο μέλλον.