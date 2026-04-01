Επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, αποδιδόμενη στο Ιράν, έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας πυρκαγιά, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του μικρού εμιράτου, το KUNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

«Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ υπέστη επίθεση με drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που το υποστηρίζουν», ανέφερε ο Αμπντουλά αλ Ράτζι, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως τα drones «στοχοποίησαν (…) δεξαμενές καυσίμων, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά», πάντως δεν υπήρξαν θύματα.