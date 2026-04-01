Μια επίθεση με ιρανικό drone στόχευσε δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας μεγάλη φωτιά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ KUNA.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αλλά οι πρώτες αναφορές δείχνουν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται η Kuwait Aviation Fueling Company, προσθέτει το πρακτορείο επικαλούμενο εκπρόσωπο των πολιτικών αερογραμμών.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ομάδες πολιτικής προστασίας επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκατάσταση εταιρείας, μετά από αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως ιρανική επίθεση, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα στο σημείο.