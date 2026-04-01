Άγνωστης προέλευσης βλήμα έπληξε δεξαμενόπλοιο που έπλεε περίπου 17 ναυτικά μίλια βόρεια της Ντόχα, στο Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αξιωματικός ασφαλείας της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο ανέφερε ότι το χτύπημα σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά, προκαλώντας ζημιές στο σκάφος.

Παρά το περιστατικό, το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί καμία περιβαλλοντική επίπτωση, σύμφωνα με την UKMTO.