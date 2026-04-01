Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς πολίτες για τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν σε ομιλία του την Τετάρτη στις 21:00 ώρα ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε μέσω του X η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

TUNE IN: Tomorrow night at 9PM ET, President Trump will give an Address to the Nation to provide an important update on Iran. — Karoline Leavitt (@PressSec) March 31, 2026

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποσυρθούν από το Ιράν «πολύ σύντομα», καθορίζοντας χρονικά αυτή την κίνηση στις «δύο ή τρεις εβδομάδες». Ο Τραμπ ανέφερε παράλληλα ότι ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης πριν από αυτό το διάστημα και τόνισε ότι έχει επέλθει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

«Δεν έχει σημασία αν θα προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή όχι», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «έχει γυρίσει πίσω 15-20 χρόνια», δεν διαθέτει ναυτικό, στρατό ή αεροπορία και δεν έχει ηγετικούς φορείς.