Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι διατεθειμένα να συνδράμουν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για να ανοίξουν δια της βίας το Στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Wall Street Journal επικαλούμενη Αραβικές πηγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Αμπού Ντάμπι πιέζει για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα εξουσιοδοτούσε μια τέτοια ενέργεια – μια κίνηση που θα καθιστούσε τα ΗΑΕ την πρώτη χώρα του Περσικού Κόλπου που θα συμμετείχε ενεργά σε σύγκρουση.

Σε δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, που εκδόθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επισημαίνεται:

«Οι ενέργειες του Ιράν για τον αποκλεισμό της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ και οι απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας συνιστούν σαφή και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ναυτικού δικαίου, καθώς και σοβαρή απειλή για το διεθνές εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, και συνεπώς απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

«Η κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν είναι απαράδεκτο και μη βιώσιμο και συνιστά οικονομικό τρομοκρατικό χτύπημα όχι μόνο κατά των χωρών της περιοχής αλλά και κατά της διεθνούς κοινότητας.

«Αυτό θέτει ευθύνη σε όλες τις χώρες του κόσμου, όχι μόνο σε αυτές της περιοχής, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, στα γύρω ύδατα και σε άλλα στενά, βάσει του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

«Για το λόγο αυτό, έχουμε ανακοινώσει την υποστήριξη και τη συμμετοχή μας σε μέτρα που εγγυώνται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων στο Στενό».