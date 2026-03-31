Ο Πέτερ Μάγιαρ εξελίχθηκε από ανερχόμενο στέλεχος του συστήματος Όρμπαν σε πιο επικίνδυνο εσωτερικό του αντίπαλο, αμφισβητώντας ευθέως τη μακροχρόνια κυριαρχία του Ούγγρου πρωθυπουργού ενόψει της κάλπης της 12ης Απριλίου. Το αφήγημα του «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» έχει μετατρέψει τον άλλοτε άνθρωπο της Φίντεζ σε σύμβολο της λαϊκής δυσαρέσκειας απέναντι σε μια εξουσία που κατηγορείται για διαφθορά, κυνισμό και αποξένωση από την κοινωνία.

Ο Πέτερ Μάγιαρ προέρχεται από εύπορη, συντηρητική οικογένεια της Βουδαπέστης, με συγγενείς διακεκριμένους νομικούς και τον πρώην πρόεδρο Φέρεντς Μάντλ, ενώ εντάχθηκε στη Φίντεζ ήδη από το 2003, παντρεύτηκε τη συντηρητική ανερχόμενη πολιτικό Τζούντιτ Βάργκα και υπηρέτησε σε διπλωματικές θέσεις στις Βρυξέλλες. Η σύζυγός του ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης το 2019, όμως η καριέρα της κατέρρευσε όταν ο Όρμπαν την «έκαψε» πολιτικά, φορτώνοντάς της τις ευθύνες για σκάνδαλο συγκάλυψης παιδοσεξουαλικής κακοποίησης και προεδρικής χάριτος σε καταδικασμένο αξιωματούχο.

Το διαζύγιο του ζευγαριού υπήρξε θυελλώδες, με αλληλοκατηγορίες, καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία (που ο Μάγιαρ αρνείται) και δημοσιοποίηση ηχητικών όπου η Βάργκα παραπονιέται για κυβερνητική παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, γεγονός που άνοιξε ένα σπάνιο παράθυρο στην εσωτερική λειτουργία του συστήματος Όρμπαν. Το σκάνδαλο γύρω από την κακοποίηση ανηλίκων οδήγησε σε παραίτηση όχι μόνο της Βάργκα, αλλά και της προέδρου της Δημοκρατίας Κάταλιν Νοβάκ, πυροδοτώντας κύμα κοινωνικής οργής στο οποίο «πάτησε» πολιτικά ο Μάγιαρ.

Πέτερ Μάγιαρ εναντίον Όρμπαν: πολιτικό θρίλερ με υπόβαθρο διαφθοράς

Ο Πέτερ Μάγιαρ αποχώρησε από τη Φίντεζ κατηγορώντας το κόμμα και προσωπικά τον Βίκτορ Όρμπαν για διαφθορά, ηθική παρακμή και κυνική εργαλειοποίηση του πατριωτισμού, τον οποίο χαρακτήρισε «πολιτικό προϊόν» που καλύπτει τη διαιώνιση της εξουσίας και την τεράστια συσσώρευση πλούτου από την ελίτ. Στο στόχαστρό του μπήκαν ο ίδιος ο πρωθυπουργός και ο πανίσχυρος διευθυντής του γραφείου του, Άνταλ Ρογκάν, για τους οποίους είπε ότι «κρύβονται πίσω από τις φούστες των γυναικών» όταν χρειάζεται να βρεθεί αποδιοπομπαίος τράγος.

Το νέο κόμμα του Μάγιαρ, Tisza, προηγείται με διψήφια διαφορά στις περισσότερες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, με ορισμένες μετρήσεις να του δίνουν προβάδισμα 23 μονάδων, ενώ φιλοκυβερνητικά think tank επιμένουν ότι η Φίντεζ διατηρεί μικρή πρωτιά. Ο ίδιος υπόσχεται αποκατάσταση θεσμικών «φρένων και αντιβάρων», δίωξη όσων πλούτισαν υπό το καθεστώς Όρμπαν και στέλνει σκληρά μηνύματα σε προεκλογικές ομιλίες, καλώντας το πλήθος να φωνάξει «χειροπέδες, χειροπέδες, κάγκελα, κάγκελα» προς τη διεφθαρμένη, όπως λέει, ελίτ.

Πέτερ Μάγιαρ, Όρμπαν και η μάχη για την Ουγγαρία της επόμενης μέρας

Σε αντίθεση με τον Όρμπαν, ο Πέτερ Μάγιαρ εμφανίζεται λιγότερο συγκρουσιακός με την ΕΕ και την Ουκρανία, μιλώντας για αποκατάσταση προβλεψιμότητας, κράτους δικαίου και φιλικού περιβάλλοντος για δυτικές επενδύσεις, ενώ επικρίνει την ιδιαίτερη εύνοια του καθεστώτος προς ρωσικά και κινεζικά projects. Ωστόσο παραμένει εθνικιστής, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα συνταχθεί αυτόματα με τις Βρυξέλλες και ότι, όπως και ο Όρμπαν, θέλει να διατηρήσει την επιλογή φθηνής ρωσικής ενέργειας, την οποία θεωρεί κρίσιμη για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη.

Το κοινωνικό του πρόγραμμα εστιάζει σε βελτίωση κοινωνικών υπηρεσιών, αντιμετώπιση της στασιμότητας της οικονομίας, υψηλού πληθωρισμού και διαφθοράς, ατζέντα που «αγγίζει νεύρο» σε ένα εκλογικό σώμα κουρασμένο από 16 χρόνια αδιάκοπης κυριαρχίας Όρμπαν, σε σημείο αντίστοιχο με την αποχώρηση ηγετών όπως ο Κολ ή η Μέρκελ. Στο πεδίο των συμβολισμών, ο Μάγιαρ αξιοποιεί την οργή για την επίδειξη πλούτου της αυλής Όρμπαν – χαρακτηριστική η υπόθεση με το κάστρο στην Τούρα που μετέτρεψε σε boutique ξενοδοχείο ο γαμπρός του πρωθυπουργού, Ιστβαν Τίμπορτς, όπου «κανείς από την πόλη δεν μπορεί να πληρώσει να μείνει», όπως λέει ένας τοπικός επιχειρηματίας.

Όρμπαν, Πέτερ Μάγιαρ και ο πόλεμος λάσπης

Το σύστημα Όρμπαν επιχειρεί να πλήξει τον Πέτερ Μάγιαρ με προσωπικές επιθέσεις, ακόμη και σεξιστικά χτυπήματα, όπως βίντεο που εστιάζουν στο στενό παντελόνι του, όμως εκείνος απαντά με χιούμορ, αναρτώντας φωτογραφίες με μπανάνες και φτιάχνοντας banana shakes, μετατρέποντας το τρολάρισμα σε meme υπέρ του. Σύμφωνα με συνεργάτες του, κάνει μόνος του τα social media, ξέρει τι «γράφει» στο ίντερνετ, πώς λειτουργεί το viral περιεχόμενο και πώς να κρατά συνεχώς το όνομά του στην ατζέντα.

Παράλληλα, τον χτυπούν με καταγγελίες για «ναρκω-ερωτικό» ραντεβού με πρώην σύντροφό του, την Έβελιν Φόγκελ, την οποία ο ίδιος κατηγορεί ότι εργαζόταν κρυφά για τη Φίντεζ και συμμετείχε – εν αγνοία της ή όχι – σε επιχείρηση παγίδευσης και παρακολούθησής του. Ο Μάγιαρ αναγνώρισε ότι η συνάντηση έγινε, σε περίοδο που ήταν ελεύθερος, και ότι υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες στον χώρο, αλλά αρνήθηκε προσωπική χρήση και υπεβλήθη σε τεστ σε εργαστήριο της Βιέννης για να αποδείξει ότι ήταν «καθαρός», σύμφωνα με τους Financial Times.

Παρά τα χτυπήματα, γυναίκες ψηφοφόροι σε συγκεντρώσεις του τον περιγράφουν ως «ειλικρινή» και «μη διεφθαρμένο», δηλώνοντας ότι δεν θέλουν να τον παντρευτούν, αλλά να «ξεφορτωθεί τον Όρμπαν», ενώ συνεργάτιδες του Tisza μιλούν για πολιτικό που σέβεται τις γυναίκες και τις αντιμετωπίζει ως ίσες στον κομματικό μηχανισμό. Η πρώην σύζυγος Τζούντιτ Βάργκα, παρότι παραμένει πιστή στον Όρμπαν, αποστασιοποιείται από τη λάσπη, δηλώνοντας απλώς ότι «δεν θέλει να συμμετάσχει σε αγώνα όπου αυτό το πλάσμα, που λέγεται Πέτερ Μάγιαρ, μπορεί να κερδίζει πόντους», ενώ έχει στραφεί στην ξυλουργική και επιχειρηματική δραστηριότητα μακριά από την πρώτη γραμμή.