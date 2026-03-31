Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τους Μουτζαχεντίν του Λαού (MEK), μια εξόριστη οργάνωση από τη δεκαετία του 1980 που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Τεχεράνη, και για ανάμειξη σε πολλές επιθέσεις, περιλαμβανομένης της επίθεσης με ρουκέτες σε κυβερνητικό κτίριο, όπως μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Mizan Online, μέσο ενημέρωσης της δικαστικής εξουσίας.

Χθες Δευτέρα, εκτελέστηκαν άλλοι δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με την ίδια οργάνωση.