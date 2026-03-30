Πύραυλος αναχαιτίστηκε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας σημαίνοντας ξανά συναγερμό.

Όπως έγινε γνωστό, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο τέταρτος κατά σειρά πύραυλος από το Ιράν αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ, πάνω από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνμωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας: «Ένα βαλλιστικό πυρομαχικό, το οποίο διαπιστώθηκε ότι εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από τα στοιχεία αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λαμβάνονται με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας, ενώ όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται προσεκτικά, με απόλυτη προτεραιότητα στην εθνική μας ασφάλεια.»

Η πρώτη αναχαίτιση έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου, όταν το ΝΑΤΟ κατέρριψε έναν πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς άγνωστο στόχο. Το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι εκτόξευσε πυραύλους προς την Τουρκία, ενώ η τουρκική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι οι πύραυλοι προήλθαν από το Ιράν.

Το ΝΑΤΟ ανέπτυξε δύο επιπλέον συστήματα πυραυλικής άμυνας Patriot στην Τουρκία μετά τις προηγούμενες αναχαιτίσεις. Πιστεύεται ότι οι προηγούμενοι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν είχαν ως στόχο ένα προηγμένο σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στην ανατολική Τουρκία, καθώς και την αεροπορική βάση Ιντζιρλίκ στη νότια Τουρκία, η οποία φιλοξενεί δυνάμεις του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αμερικανών στρατιωτικών.