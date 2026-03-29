Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατήγγειλε σήμερα την “παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας”, αφότου η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε την πρόσβαση του Καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

“Η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων την είσοδο στον ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και των μακροχρόνιων προστασιών που περιβάλλουν τους αγίους τόπους“, δήλωσε.

“Η θρησκευτική ελευθερία στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως, ανεξαιρέτως, για όλες τις θρησκείες. Ο πολυθρησκευτικός χαρακτήρας της Ιερουσαλήμ πρέπει να προστατεύεται“, πρόσθεσε σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.