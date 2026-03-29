Ιρανική επίθεση την Παρασκευή προκάλεσε τραυματισμούς σε Αμερικανούς στρατιώτες στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία. Επίσης προκλήθηκαν ζημιές σε πολλά αεροσκάφη και καταστράφηκε, ολοσχερώς, ένα αμερικανικό αεροσκάφος τύπου E-3 Sentry AWACS (ιπτάμενο ραντάρ).

Η επίθεση, που σημειώθηκε περίπου 60 μίλια νότια της πρωτεύουσας Ριάντ τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Μαρτίου, φέρεται να περιελάμβανε τουλάχιστον έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο και αρκετά επιθετικά drones.

Σύμφωνα με αναφορές, περίπου 10 με 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Η βάση, ένας σημαντικός τόπος επιχειρήσεων για τις πλατφόρμες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχει δεχτεί επιθέσεις αρκετές φορές από την έναρξη της Επιχείρησης «Epic Fury».

Η επίθεση της Παρασκευής προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των αεροπορικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Μάλιστα, σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα αεροσκάφος E-3 Sentry AWACS να έχει καταστραφεί.

🚨🇮🇷🇺🇸Iran blasts US $700 million spy plane at Saudi air base



Iranian strike slammed Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, with images appearing to show a US E-3 AWACS hit.



The E-3 AWACS is a flying radar and airborne command hub tracking threats and directing US air ops. pic.twitter.com/CEZRvAz0qc — Sputnik India (@Sputnik_India) March 29, 2026

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος στοιχίζει 700 εκατ. δολάρια και είναι ένα εναέριο ραντάρ που βοηθάει στον συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι σε θέση να ανιχνεύσει γρήγορα τυχόν εισερχόμενες εχθρικές απειλές και μπορεί να συντονίσει τα αντίποινα των αμερικανικών δυνάμεων.