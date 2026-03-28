Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν για λίγο ακόμα, με στόχο την εξουδετέρωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον Βανς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει τη «συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών έργων», αλλά η παρουσία των ΗΠΑ συνεχίζεται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι θα διατηρηθούν σε βάθος χρόνου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει για λίγο ακόμα για να διασφαλίσει ότι μόλις φύγουμε, δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό ξανά για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα» τονίζει ο Βανςς προσθέτοντας: «Αυτή η χώρα μας απειλεί με όλους αυτούς τους τρόπους. Προσπαθούν ακόμα να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο σκοπός».

Ο Βανς αναγνωρίζει τις αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου, αλλά τις αποκαλεί «πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση».

«Είναι μια πολύ σύντομη συνέπεια μιας σύγκρουσης που δεν θα κρατήσει πολύ» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε στο Ιράν σε ένα ή δύο χρόνια. Ασχολούμαστε με μπίζνες. Σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το CENTCOM επιβεβαίωσε την άφιξη περίπου 2.500 αμερικανών πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την στρατιωτική παρουσία και την αποτροπή.

Η Κεντρική Διοίκηση του Αμερικανικου Στρατού επεσήμανε ότι οι ενισχύσεις με πεζοναύτες και αμφίβια μέσα έχουν στόχο αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης, χωρίς απαραίτητα να σηματοδοτούν άμεση χερσαία επέμβαση στο Ιράν.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Οι πεζοναύτες μεταφέρθηκαν με το πολεμικό πλοίο USS Tripoli, το οποίο είναι αμφίβιο πλοίο εφόδου δηλαδή μπορεί να υποστηρίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο από τη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Το πλοίο έχει βάση στην Ιαπωνία.

Πριν λάβει εντολή να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, το USS Tripoli συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή γύρω από την Ταϊβάν. Η μετακίνησή του προς τη Μέση Ανατολή αποφασίστηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, το πλοίο δεν μεταφέρει μόνο πεζοναύτες, αλλά και σημαντικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, διαθέτει μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά προσωπικού και υλικού, μαχητικά αεροσκάφη για επιθέσεις, καθώς και αμφίβια μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποβατικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, και άλλες αμερικανικές δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή. Το USS Boxer, μαζί με δύο ακόμη πλοία και μια επιπλέον μονάδα πεζοναυτών, έχει επίσης λάβει εντολή να μεταβεί στη Μέση Ανατολή από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.