Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κ.Π. Σάρμα Όλι, συνελήφθη σήμερα για τη φερόμενη εμπλοκή του στην αιματηρή καταστολή της εξέγερσης που οδήγησε στην ανατροπή του πριν από έξι μήνες.

Ο 74χρονος Όλι συνελήφθη μαζί με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών, Ραμές Λεκάκ, προκειμένου να ανακριθούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με την αστυνομία της πρωτεύουσας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιούνται μόλις μία ημέρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση του 35χρονου Μπαλέντρα Σαχ, πρώην ράπερ και δημάρχου του Κατμαντού, του οποίου το κόμμα RSP επικράτησε στις εκλογές της 5ης Μαρτίου.

Λίγο μετά τη σύλληψή του, ο Όλι μεταφέρθηκε υπό ισχυρή συνοδεία σε νοσοκομείο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά καρδιακά και νεφρικά προβλήματα, έπειτα από ιατρική σύσταση.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη δημοσιοποίηση μιας έκθεσης 900 σελίδων, στην οποία εξεταστική επιτροπή προτείνει την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του ίδιου, του πρώην υπουργού Εσωτερικών και του αρχηγού της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, κατά τη διάρκεια των ταραχών στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2025, τουλάχιστον 76 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2.400 τραυματίστηκαν.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν χιλιάδες νέοι της «Γενιάς Ζ» κατέβηκαν στους δρόμους του Κατμαντού και άλλων πόλεων, διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της ελίτ.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, 19 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά στην πρωτεύουσα, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν.

Την επόμενη ημέρα, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με οργισμένα πλήθη να καταστρέφουν και να πυρπολούν δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλίου και της κατοικίας του Όλι. Η τάξη αποκαταστάθηκε μόνο μετά την ανάπτυξη του στρατού το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου.