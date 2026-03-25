Συναλλαγές ύψους περίπου 580 εκατομμυρίων δολαρίων πραγματοποιήθηκαν στην αγορά πετρελαίου λίγα λεπτά πριν από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προκάλεσε απότομη πτώση στις τιμές του αργού και έντονη μεταβλητότητα σε διεθνείς αγορές, σύμφωνα με αποκάλυψη των Financial Times.

Οι κινήσεις στην αγορά

Συγκεκριμένα, περίπου 6.200 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και West Texas Intermediate άλλαξαν χέρια μέσα σε διάστημα μόλις ενός λεπτού — από τις 6:49 έως τις 6:50 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Οι συναλλαγές αυτές έλαβαν χώρα περίπου 15 λεπτά πριν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ είχαν «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η αξία των συναλλαγών υπολογίζεται σε περίπου 580 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσαν οι FT βασιζόμενοι σε δεδομένα του Bloomberg.

Την ίδια χρονική στιγμή καταγράφηκε απότομη αύξηση και στον όγκο συναλλαγών στα futures του S&P 500, ενώ οι τιμές τους κινήθηκαν ανοδικά λίγα δευτερόλεπτα μετά τις αγοραπωλησίες στο πετρέλαιο.

Η αντίδραση των αγορών μετά την ανάρτηση

Στις 7:04 π.μ., η ανάρτηση Τραμπ προκάλεσε βίαιη πτώση στις διεθνείς τιμές ενέργειας και ταυτόχρονη άνοδο στα συμβόλαια του S&P 500 και στις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις προσδοκίες τους για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παρόμοια «συμπτωματικά» χρονισμένες κινήσεις έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, σύμφωνα με hedge funds. Στελέχη της αγοράς κάνουν λόγο για μια σειρά καλά συγχρονισμένων συναλλαγών πριν από κυβερνητικές ανακοινώσεις των τελευταίων μηνών.

Υποψίες και αντιδράσεις

Αναλυτές που μίλησαν στους FT επισημαίνουν ότι τέτοια δραστηριότητα είναι δύσκολο να αποδοθεί σε σύμπτωση. «Ποιος θα πουλούσε τόσο επιθετικά συμβόλαια 15 λεπτά πριν από μια κρίσιμη ανακοίνωση;», αναρωτήθηκε στρατηγικός αναλυτής χρηματιστηρίου.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι υπογράμμισε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ ενεργεί αποκλειστικά προς όφελος του αμερικανικού λαού» και χαρακτήρισε «αβάσιμες και ανεύθυνες» οποιεσδήποτε υπόνοιες περί εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Έντονη κινητικότητα στις ενεργειακές αγορές

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι παρόμοιες μαζικές συναλλαγές είχαν παρατηρηθεί και σε άλλες ενεργειακές αγορές. Ένας trader σημείωσε ότι την ίδια περίπου ώρα καταγράφηκε απότομη μεταβολή και στο TTF, τον βασικό ευρωπαϊκό δείκτη φυσικού αερίου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και οι όγκοι στα futures του Brent και του WTI δεν ήταν «υπερβολικοί», ήταν ασυνήθιστοι για εκείνη την ώρα της ημέρας. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα είχαν παρατηρηθεί σημαντικές εισροές κεφαλαίων στις αγορές συμβολαίων πετρελαίου και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Διάψευση από την Τεχεράνη και νέα αναταραχή

Αργότερα την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διέψευσε δημόσια ότι υπήρχαν συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, με ανάρτησή του στο X. Η διάψευση προκάλεσε νέα πτώση στις μετοχές και επανάκαμψη στις αγορές ενέργειας. «Οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές», υποστήριξε.

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

«Κάποιος έγινε πολύ πλουσιότερος»

Στελέχη hedge funds περιγράφουν ένα κλίμα διευρυνόμενης καχυποψίας. «Μετά από 25 χρόνια στις αγορές, η διαίσθησή μου λέει ότι αυτό είναι αφύσικο», δήλωσε ένας διαχειριστής. «Τέτοιου μεγέθους συναλλαγές σε μέρα χωρίς σημαντικά γεγονότα… κάποιος μόλις έγινε πολύ πλουσιότερος».