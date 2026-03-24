Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, όπου επλήγησαν ένα διοικητικό κτίριο και μια μονάδα ρύθμισης πίεσης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν φθορές τόσο στις υποδομές όσο και σε κοντινές κατοικίες.

Σε δεύτερο περιστατικό, πύραυλος έπεσε κοντά σε αγωγό που τροφοδοτεί μονάδα παραγωγής ενέργειας στην πόλη Χορραμσάρ, στη νοτιοδυτική χώρα, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Όπως αναφέρει το ίδιο πρακτορείο, από το συγκεκριμένο χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Widespread power outages in Isfahan https://t.co/etaOvovusN pic.twitter.com/T6CaJz08Oh — defend the field (@defendthefield) March 24, 2026

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο των επιθέσεων ούτε έχει αποσαφηνιστεί ποιος ευθύνεται για αυτές.

Imagens divulgadas nas redes sociais, alegadamente captadas esta noite em Isfahan, mostram ataques contra alvos militares e posições da Guarda Revolucionária do Irão.pic.twitter.com/GbODF1vqn1 — OSINT Portugal (@osintpt) March 24, 2026

Απειλές από το Ιράν

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε:

«Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και Χοραμσάρ, στο νότο, επηρεάζοντας τις γραμμές τροφοδοσίας φυσικού αερίου του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Χοραμσάρ και προκαλώντας πλήρη διακοπή ρεύματος στην πόλη.

Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης αποφάσισε να προχωρήσει σε αντίποινα κατά όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο».

Statement from the Iranian Revolutionary Guard:



The American-Israeli aggression targeted energy facilities in the cities of Isfahan in central Iran and Khorramshahr in the south, affecting the gas supply lines of the Khorramshahr power plant and causing a complete… pic.twitter.com/L7HPxTK8GX — إيران الحدث (@iranin_arabic_) March 24, 2026

Μέχρι στιγμής, ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει την ευθύνη για τα πλήγματα στις συγκεκριμένες περιοχές.