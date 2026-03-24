Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, όπου επλήγησαν ένα διοικητικό κτίριο και μια μονάδα ρύθμισης πίεσης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν φθορές τόσο στις υποδομές όσο και σε κοντινές κατοικίες.

Σε δεύτερο περιστατικό, πύραυλος έπεσε κοντά σε αγωγό που τροφοδοτεί μονάδα παραγωγής ενέργειας στην πόλη Χορραμσάρ, στη νοτιοδυτική χώρα, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Όπως αναφέρει το ίδιο πρακτορείο, από το συγκεκριμένο χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο των επιθέσεων ούτε έχει αποσαφηνιστεί ποιος ευθύνεται για αυτές.

Απειλές από το Ιράν

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε:

«Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και Χοραμσάρ, στο νότο, επηρεάζοντας τις γραμμές τροφοδοσίας φυσικού αερίου του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Χοραμσάρ και προκαλώντας πλήρη διακοπή ρεύματος στην πόλη.

Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης αποφάσισε να προχωρήσει σε αντίποινα κατά όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο».

Μέχρι στιγμής, ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει την ευθύνη για τα πλήγματα στις συγκεκριμένες περιοχές.