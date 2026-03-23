Σε πολλαπλά μέτωπα καταγράφεται έντονη στρατιωτική δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις, ανταλλαγές πυρών και πλήγματα σε διάφορες χώρες της περιοχής.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο το βόρειο Ισραήλ, ενώ ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης σε περιοχές που βρίσκονται υπό απειλή.

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι εκτοξεύσεις των ομοβροντιών ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος — πληροφορία την οποία διέψευσε η Τεχεράνη.

One of the ballistic missiles launched by Iran at the Haifa area a short while ago carried a cluster bomb warhead, footage shows. pic.twitter.com/t8fAdsU8N0 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 23, 2026

Προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικία σε προάστιο της Χάιφα, στην περιοχή Νεσέρ, από πλήγμα που αποδίδεται σε πυρομαχικά διασποράς, τα οποία περιλαμβάνονταν στη νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Following Iran’s latest ballistic missile barrage against Israel, an impact damaged a house in the Haifa area. No injuries were reported. pic.twitter.com/GY4XL6k20V — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν με αεροπορικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου καταγράφηκαν τρεις επιδρομές μέσα σε λίγες ώρες. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση εκκένωσης από τις ισραηλινές αρχές για την περιοχή, η οποία ήδη τελούσε υπό καθεστώς εντολών απομάκρυνσης από τις αρχές Μαρτίου και θεωρείται σε μεγάλο βαθμό άδεια. Το Ισραήλ αναφέρει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ.

مشهد للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل pic.twitter.com/2GUQa0l1iA — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) March 23, 2026

Σε προηγούμενο πλήγμα, σκοτώθηκε έξω από τη Βηρυτό διοικητής της ιρανικής Δύναμης Κουντς στην περιοχή Χαζμίγιε, σύμφωνα με επιβεβαίωση Λιβανέζων αξιωματούχων. Οι εχθροπραξίες στα νότια της χώρας συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση, ενώ υποδομές έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Μεταξύ αυτών, γέφυρα που επλήγη και καταστράφηκε, με αποτέλεσμα πλέον έξι από τις επτά βασικές γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό Λιτάνι από τον βορρά προς τον νότο να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας στο Ιράκ που επικαλείται το Reuters, τουλάχιστον επτά ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από την πόλη Ραμπία με κατεύθυνση αμερικανική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία.

⚡️C-RAM active in Erbil, Iraq pic.twitter.com/AvrXYTzG69 — War Monitor (@WarMonitors) March 23, 2026

Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για την πρώτη τέτοια επίθεση από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο δυτικό τμήμα της Μοσούλης κατασχέθηκε εκτοξευτής ρουκετών τοποθετημένος πάνω σε καμένο φορτηγό, ο οποίος εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση προς τη βάση Ρμεϊλάν στη Συρία.

Ο συριακός στρατός από την πλευρά του γνωστοποίησε ότι στρατιωτική του εγκατάσταση στην πόλη Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες, χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται για αμερικανική βάση ή για χώρο όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι υπάρχει επικοινωνία και συντονισμός με την ιρακινή πλευρά για το περιστατικό, ενώ ο ιρακινός στρατός έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε επιθέσεις με πυραύλους και drones, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους. Στην ίδια ενημέρωση επισημαίνεται ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται σε αναχαιτίσεις στόχων.

The Kuwaiti Army General Staff has announced that Kuwaiti air defenses are actively working to confront Iranian missile and drone attacks and that any reports of explosions are due to the interception of missiles and drones. pic.twitter.com/JLrw6qPgSM — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, καλώντας τους πολίτες να μεταβούν άμεσα σε ασφαλή σημεία.

Όπως επισημαίνεται, οι σειρήνες έχουν ηχήσει συνολικά τέσσερις φορές μέσα στο τελευταίο 24ωρο.