Σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς χιλιάδες πεζοναύτες βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει χρονικά με την προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Μεταξύ των δυνάμεων που κατευθύνονται στην περιοχή περιλαμβάνονται το επιθετικό πλοίο USS Tripoli, το αποβατικό USS New Orleans, καθώς και περίπου 2.200 πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών. Οι μονάδες αυτές πρόκειται να εισέλθουν εντός της Παρασκευής στη ζώνη ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία έχει την επιχειρησιακή εποπτεία στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η πλήρης προσέγγιση της δύναμης στο Στενό του Ορμούζ δεν θα είναι άμεση, καθώς απαιτούνται επιπλέον ημέρες για τη μετάβασή της στην επίμαχη θαλάσσια περιοχή.

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο έχει αποφασίσει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του, δίνοντας εντολή για την αποστολή και δεύτερης μονάδας πεζοναυτών. Πρόκειται για την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, με βάση την Καλιφόρνια, η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνοδεία της ομάδας αμφίβιων πλοίων USS Boxer. Η αναχώρησή της τοποθετείται χρονικά στις επόμενες εβδομάδες, με την άφιξή της στην περιοχή να ακολουθεί λίγο αργότερα.