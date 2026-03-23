Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) προειδοποίησε σήμερα ότι οι τελευταίες εξελίξεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, κυρίως τα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε “σημείο χωρίς επιστροφή”.

“Αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να φθάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή”, δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς σε ανακοίνωση, εκτιμώντας ότι “το πιο ανησυχητικό είναι ο κίνδυνος ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις”.

Μετά τις ενεργειακές υποδομές, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που εισήλθε στην τέταρτη εβδομάδα του, επεκτάθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν στοχοθέτησε ένα κέντρο έρευνας στη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ, σε απάντηση στο πλήγμα κατά ενός από τα συγκροτήματά του στη Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν.

“Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν έχουν μη αναστρέψιμες συνέπειες. Και για τον λόγο αυτό έχουν ενισχυμένη προστασία βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου”, υπογράμμισε η πρόεδρος της ΔΕΕΣ.

“Ένας πόλεμος κατά των βασικών υποδομών είναι ένας πόλεμος κατά των αμάχων. Αυτό πρέπει να σταματήσει”, προέτρεψε επίσης η Σπόλιαριτς, κρίνοντας ότι “οι σκόπιμες επιθέσεις κατά των βασικών υπηρεσιών και των πολιτικών υποδομών”, ενεργειακών, καυσίμων, ύδατος και υγείας “θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου”.

Καταγγέλλοντας μια “ανησυχητική τάση” η οποία, σύμφωνα με την Σπόλιαριτς, “είναι γενικευμένη στις συγκρούσεις ανά τον κόσμο”, η πρόεδρος της ΔΕΕΣ απηύθυνε έκκληση για “σεβασμό της αξιοπρέπειας των αμάχων”, που όπως δήλωσε είναι η “βάση για αποκλιμάκωση και πολιτικές λύσεις πάνω στις οποίες μπορούν να βασίζονται η ειρήνη και η σταθερότητα”, σύμφωνα με το ΑΠΕ