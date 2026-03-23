Αξιωματούχος από το Πακιστάν, καθώς και δεύτερη πηγή, ανέφεραν στο Reuters ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν απευθείας συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ισλαμαμπάντ ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Reuters, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και χώρες του Κόλπου λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταφέροντας μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι επιπτώσεις του πολέμου στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Ο Πεζεσκιάν φέρεται να τόνισε ότι το Ιράν παραμένει προσηλωμένο «στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας και στην αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης στις περιφερειακές υποθέσεις», εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση για ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής.